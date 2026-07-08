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Агент 024

Спасти клумбы с розами призывают мэрию Бишкека: они погибают

Некогда пышные и радующие своей красотой клумбы с розами погибают. Об этом сообщила читательница.

По ее словам, на бульваре Эркиндик розарии находятся в очень плачевном состоянии.

«Лето в разгаре, клумбы гибнут. Никто из «Бишкекзеленхоза» разве не видит, что у них под носом розарии просто варварски уничтожаются?» — написала она.

Бишкекчанка просит мэрию города взять под контроль ухудшающуюся ситуацию и срочно спасти клумбы — одну из визитных карточек столицы страны.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

 
Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/381055/
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