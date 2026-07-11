Жители просят МЧС помочь людям, оказавшимся отрезанными на джайлоо Шамши

Жители Чуйской области обратились с просьбой к МЧС и другим государственным органам срочно помочь людям, оказавшимся в изоляции на джайлоо Шамши в урочище Жоо-Базар.

По словам обратившегося в 24.kg, после сильных дождей бурный поток воды размыл дорогу и снес мост через реку длиной около 10 метров. В результате проезд автомобилей и даже переправа верхом на лошадях стали невозможны.

«На пастбище находятся маленькие дети, пожилые люди и другие жители. Доставить им продукты питания и предметы первой необходимости невозможно. Поток воды настолько сильный, что его нельзя пересечь даже верхом», — говорится в обращении.

Жители просят МЧС как можно скорее вмешаться в ситуацию, организовать помощь людям и восстановить переправу или обеспечить доставку продуктов и необходимых вещей.

По словам жителей, аварийные службы Токмока сообщили, что не располагают необходимой техникой для проведения работ и для восстановления дороги и мостов требуется специализированная техника. При этом, как утверждают жители, ремонт планируют начать только после снижения уровня воды.

«Пожалуйста, помогите. На вершине горы находятся маленькие дети, им не хватает продуктов. Просим принять срочные меры», — говорится в обращении.