21:39
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Жители просят МЧС помочь людям, оказавшимся отрезанными на джайлоо Шамши

Жители Чуйской области обратились с просьбой к МЧС и другим государственным органам срочно помочь людям, оказавшимся в изоляции на джайлоо Шамши в урочище Жоо-Базар.

По словам обратившегося в 24.kg, после сильных дождей бурный поток воды размыл дорогу и снес мост через реку длиной около 10 метров. В результате проезд автомобилей и даже переправа верхом на лошадях стали невозможны.

«На пастбище находятся маленькие дети, пожилые люди и другие жители. Доставить им продукты питания и предметы первой необходимости невозможно. Поток воды настолько сильный, что его нельзя пересечь даже верхом», — говорится в обращении.

Жители просят МЧС как можно скорее вмешаться в ситуацию, организовать помощь людям и восстановить переправу или обеспечить доставку продуктов и необходимых вещей.

По словам жителей, аварийные службы Токмока сообщили, что не располагают необходимой техникой для проведения работ и для восстановления дороги и мостов требуется специализированная техника. При этом, как утверждают жители, ремонт планируют начать только после снижения уровня воды.

«Пожалуйста, помогите. На вершине горы находятся маленькие дети, им не хватает продуктов. Просим принять срочные меры», — говорится в обращении.
Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/381412/
просмотров: 4244
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше идут поиски 27-летнего мужчины, упавшего в канал
В Бишкеке задержали двух сотрудников МЧС по делу о взятках
На реке Чу берегоукрепительные работы проведут на 7 километрах
Крупный пожар в центре села Кочкор. Горит коммерческий павильон
В БЧК возле Канта утонул 21-летний парень — поиски продолжаются
С начала года в Кыргызстане при чрезвычайных ситуациях погибли 24 человека
МЧС с воздуха проверило опасные высокогорные озера Кыргызстана
Военные помогают ликвидировать последствия разрушительного селя в Кочкор-Ате
Глава МЧС проверил строительство селезащитных каналов в Иссык-Кульской области
В Кегетинском ущелье предотвратили возможный перелив озера Кол-Тор
Популярные новости
Иссык-Куль с&nbsp;высоты и&nbsp;река Суусамыр. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg
Фото дня. Озеленение по-бишкекски Фото дня. Озеленение по-бишкекски
Очереди ради одного штампа. В&nbsp;городском Минюсте образовался ажиотаж Очереди ради одного штампа. В городском Минюсте образовался ажиотаж
В&nbsp;Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия В Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
21:22
В Кыргызстане одни из самых низких цен на продукты среди стран ЕАЭС В Кыргызстане одни из самых низких цен на продукты сред...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 июля: осадки не ожидаются
20:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с госвизитом
20:44
У меня замерло сердце. Монеточка о своей песне в новом «Человеке-Пауке»
20:20
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга