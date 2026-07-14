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Опасный котлован рядом с тротуаром: бишкекчане просят принять меры

Жители Бишкека обратили внимание на опасную ситуацию на перекрестке улиц Юнусалиева и Миррахимова, где ведутся строительные работы и вырыт котлован глубиной около 10 метров.

По словам горожан, строительное ограждение расположено в непосредственной близости от оживленного пешеходного тротуара и, как они считают, не обеспечивает достаточной безопасности для прохожих, между забором и тротуаром образовалась щель.

«В случае случайного столкновения, например, с самокатом, или другой непредвиденной ситуации человек может оказаться в котловане», — отмечают жители.

Бишкекчане призывают обратить внимание на ситуацию и принять меры для обеспечения безопасности прохожих до того, как произойдет несчастный случай.

читателей
Фото читателей. Котлован находится сразу за тротуаром
Горожане просят соответствующие службы проверить состояние ограждений вокруг строительного объекта и обеспечить необходимые меры безопасности.

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Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/381672/
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