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Бишкекчанка просит установить дополнительные остановки на улице Льва Толстого

Жительница Бишкека просит мэрию установить дополнительные остановочные пункты на улице Льва Толстого, недалеко от пересечения с улицей 7 Апреля.

из интернета
Фото из интернета. Расстояние от одной остановки до другой составляет 1,5 километра

Сейчас расстояние между существующими ближайшими остановками «ТЦ «Монолит» и «Менделеева» составляет 1,5 километра по обеим сторонам дороги.

В официальном документе строительных норм прописано, что доступность до остановочного пункта должна составлять в районе 400-600 метров.

из интернета
Фото из интернета. Расстояние от одной остановки до другой составляет 1,5 километра

Сейчас их фактическое расстояние превышает допустимый максимум почти в три раза. По словам жительницы района, людям приходится идти достаточно долго до ближайшей остановки.

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Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/381734/
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