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Чемпионат UIM F1H2O. Флаги Кыргызстана установили прямо в озере Иссык-Куль

Отдыхающие на Иссык-Куле заметили в акватории озера ряд установленных флагов Кыргызстана.

Как сообщили 24.kg в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, конструкции появились специально к этапу чемпионата мира UIM F1H2O.

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Фото читателей. Флагштоки установили прямо в озеро, отчего пейзаж стал еще красивее

Флаги страны установлены прямо в озере. От этого любоваться морским пейзажем, по словам одного из туристов, становится еще приятнее.

«Смотрите, какую красоту поставили», — говорит автор видео.

Как ранее сообщалось, во время этапа международного чемпионата по водно-моторному спорту в классе «Формула-1» на Иссык-Куле ожидается прибытие более 10 тысяч посетителей.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/381841/
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