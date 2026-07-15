Чемпионат UIM F1H2O. Флаги Кыргызстана установили прямо в озере Иссык-Куль

Отдыхающие на Иссык-Куле заметили в акватории озера ряд установленных флагов Кыргызстана.

Как сообщили 24.kg в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, конструкции появились специально к этапу чемпионата мира UIM F1H2O.

Фото читателей. Флагштоки установили прямо в озеро, отчего пейзаж стал еще красивее

Флаги страны установлены прямо в озере. От этого любоваться морским пейзажем, по словам одного из туристов, становится еще приятнее.

«Смотрите, какую красоту поставили», — говорит автор видео.

международного чемпионата по водно-моторному спорту в классе «Формула-1»

Как ранее сообщалось, во время этапана Иссык-Куле ожидается прибытие более 10 тысяч посетителей.

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