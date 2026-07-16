Жители поселка Дачное недовольны постоянными отключениями воды и света

Жители поселка Дачное (район ГЭС-5) в Бишкеке жалуются на регулярное отключение воды и света в период с 12.00 до 19.00 часов.

«Наш район присоединили к городу, платим за все услуги по городскому тарифу, но нет никаких условий», — отметил местный житель.

По его словам, люди уже писали обращение в мэрию, но просьбу проигнорировали. В Водоканале им ответили, что они не имеют доступа к водонапорной башне данного района.

Жители района просят мэрию обратить внимание на проблему и восстановить водо- и энергоснабжение района.

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