Местные жители возмущены проблемами с подачей воды в село Александровка

Жители села Александровка Московского района жалуются на постоянные перебои с подачей питьевой воды. По их информации, было несколько обращений в айыл окмоту и к директору муниципального предприятия, но безуспешно.

Как сообщил местный житель, воду периодически отключают в течение последнего месяца, только на этой неделе — три раза. Каждый раз называются разные причины. Отмечается, что после последнего отключения 16 июля водоснабжение восстановлено лишь в части села.

А в муниципальном предприятии «Таза Булак» объяснили, что приостановка коммунальной услуги была связана с ремонтными работами.

Жители села просят районную администрацию обратить внимание на проблему, а также разобраться с причинами повышения цен.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.