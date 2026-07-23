21:42
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Гвоздями к стволу: подрядчика оштрафовали за повреждение деревьев в Бишкеке

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека привлекла к ответственности подрядную организацию ОсОО «Премиум Групп Строй» за повреждение зеленых насаждений во время обновления фасада здания по адресу: улица Тыныстанова, 215 (Минстрой).

Как сообщили в муниципалитете, прибивание гвоздей к деревьям является нарушением правил содержания зеленых насаждений. В отношении компании составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса о правонарушениях, после чего вынесено постановление о привлечении к ответственности.

Нарушение устранено на месте. Рабочие демонтировали закрепленную на деревьях сетку и перенесли ее ближе к фасаду здания.

Ранее на ситуацию обратил внимание читатель, который пожаловался 24.kg на повреждение деревьев. По его словам, после вмешательства муниципальной инспекции проблема устранена.
Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/382733/
просмотров: 2084
Версия для печати
Материалы по теме
Деревья гибнут. На улице Сухэ-Батора в Бишкеке не поливают зеленые насаждения
На Иссык-Куле построенное без разрешений кафе оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия
Жительница Бишкека пожаловалась на засыхающую аллею на улице Айни
К саммиту ШОС в Бишкеке высадили 83 крупные акации на улице Жайыла Баатыра
В Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в стволы деревьев
В Бишкеке приостановили стройку гостиницы и оштрафовали на 200 тысяч сомов
В центре Бишкека у кленов начали опадать листья: жители беспокоятся
В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Московской сохнут каштаны
В Оше из-за нарушений благоустройства приостановили строительство на 11 объектах
Популярные новости
Иссык-Куль с&nbsp;высоты и&nbsp;река Суусамыр. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg
Фото дня. Озеленение по-бишкекски Фото дня. Озеленение по-бишкекски
Очереди ради одного штампа. В&nbsp;городском Минюсте образовался ажиотаж Очереди ради одного штампа. В городском Минюсте образовался ажиотаж
В&nbsp;Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия В Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
21:22
В Кыргызстане одни из самых низких цен на продукты среди стран ЕАЭС В Кыргызстане одни из самых низких цен на продукты сред...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 июля: осадки не ожидаются
20:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с госвизитом
20:44
У меня замерло сердце. Монеточка о своей песне в новом «Человеке-Пауке»
20:20
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга