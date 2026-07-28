Пруд в Ленинском утопает в мусоре: жители просят отдыхающих убирать за собой

Жители села Ленинского жалуются на загрязнение территории вокруг пруда, расположенного на улице Набережной. Водоем является одним из популярных мест отдыха как для местных жителей, так и для приезжих.

По словам сельчан, практически вдоль всей береговой линии скапливается бытовой мусор, который остается после отдыхающих. Жители недоумевают, почему посетители не убирают за собой и оставляют пластиковые бутылки, пакеты и другой мусор прямо у воды.Местные жители призывают отдыхающих бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и убирать отходы после отдыха, чтобы сохранить пруд и прилегающую территорию в надлежащем состоянии.

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