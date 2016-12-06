Волшебный посох и сказочные деревья: как мэрия Бишкека готовится к Новому году

Управление образования мэрии Бишкека объявило тендер на покупку сценических костюмов и реквизита для новогодней елки. Об этом сообщил портал государственных закупок.

В бюджете на это предусмотрели 1 миллион 88 тысяч сомов.

Для подготовки к Новому году необходимо волшебное зеркало на колесах, новогодний шар-экран, игрушки (призы для массовки), ширмы, волшебный посох (высота 1,8 метра , разукрашен стразами и блестками, горит огоньками).

Кроме того, потребуется шесть раскладных елок высотой 2,2 метра , внутри которых должен поместиться ребенок, 16 сказочных деревьев, пушки для черлидинга.

Управление выделило на покупку новогодних костюмов «Трюфель», «Карамелька», «Нарцисс», «Одуванчик», «Дед Мороз», «Мастер», «Олененок», «Цветок», «Робот» 876 тысяч сомов.