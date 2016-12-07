Новогодняя иллюминация: сколько готов потратить Бишкек

На новогоднее освещение и праздничное оформление Бишкека выделили почти 13 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

МП «Бишкексвет» объявил тендер на покупку новогоднего оформления столицы. На эти цели предусмотрели 12 миллионов 998 тысяч сомов.

Закупка осуществляется методом заключения прямого договора. При этом «Бишкексвет» ссылается на закон о госзакупках, в котором сказано, что этот метод можно использовать, если подрядчик обладает исключительными правами.

Более того, названа и компания, которой это право предоставили: ОсОО «Grand PRO». Ею руководит Игорь Кичкин.

Компания займется освещением центральной елки на площади Ала-Тоо (с установкой). На проспекте Чуй (от улицы Абдрахманова до проспекта Манаса) появятся светодиодные растяжки, а на улицах Раззакова и Орозбекова - светодиодное украшение. Для площади закупили 93 комплекта украшений.