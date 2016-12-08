Подготовить новое кладбище. Очередные обещания чиновников мэрии Бишкека

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Чиновники мэрии Бишкека в очередной раз обещают подготовить новое кладбище.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Эркин Исаков, это случится уже в ближайшее время. Но есть определенные проблемы с дорожным полотном, что в компетенции администрации Чуйской области. Остальные работы завершены.
«С 2017 года кладбище будет работать», - добавил мэр Албек Ибраимов.
По данным мэрии, на кладбище в селе Гроздь построены сторожка и забор с входной стороны, туалет, трансформаторная подстанция, проведена часть линий для освещения, установлены две цистерны для полива. Подсыпана гравием часть дорожного полотна на центральной аллее и около
Кладбище в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области планировали открыть для захоронений еще в сентябре 2014 года. Весной 2015-го экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов заявлял, что Юго-Западное кладбище в столице будет использоваться еще 5 лет, поскольку изысканы дополнительные площади.
Однако позже чиновники Бишкека вновь обещали запустить погост к сентябрю 2015-го. До сих пор этого не сделано.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41189/