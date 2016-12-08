RSS
facebookfacebookgoogale+
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:47
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Мэр Бишкека о том, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2017 году

8/12/16 13:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сегодня на пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента КР 2017 году.

 

Журналисты заметили, что Ибраимов пользуется доверием у Алмазбека Атамбаева. «Если он окажет вам высокое доверие и предложит выдвинуться на пост президента, вы согласитесь?» - спросили у мэра.

 

«Не думаю, что президент будет предлагать. Желающих баллотироваться будет и без меня очень много. Я об этом даже не думал. У меня практически нет на это времени», - ответил Албек Ибраимов.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41210/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ