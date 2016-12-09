Тайный проект: платная парковка на улице Шопокова

В январе 2016 года мэрия Бишкека громко заявила о первом конкурсе на организацию платных парковок.

Идея на миллионы

Права на аренду земельных участков на улице Шопокова (от Московской до проспекта Жибек Жолу) выиграл предприниматель Сергей Попов. «Аренда муниципальной земли ему обойдется в 2 миллиона 350 тысяч сомов в год. Система будет полностью автоматизирована, предприниматель сам установит паркоматы. Парковочные места, а их 350-400, организуют по согласованию с ДПС. Цены победитель конкурса установит сам, но они будут зависеть от рынка», - поясняли в муниципалитете.

Год подходит к концу, парковок все еще нет. ИА «24.kg» связалось с предпринимателем, чтобы узнать детали реализации проекта. Но тот, сославшись на занятость, комментировать, как же идет процесс воплощения задумки в жизнь, не стал и отправил к своей помощнице Наталье.

Вопросы без ответов

По ее словам, платную парковку запустят в начале первого квартала 2017 года. «Это парковка открытого типа. Не будет шлагбаумов и прочих ограничений для проезда. Все будет автоматизировано», - сказала она.

Сколько будет стоить одно парковочное место, победитель проекта до сих пор сказать не может.

«Тут очень много нюансов. У нас есть неутвержденные документы, поэтому более четкую картину я могу вам представить через неделю», - пообещала Наталья.

Прошла неделя, потом вторая, месяц, если не больше… Информацию предприниматель и его помощница по-прежнему дать не могут.

«Проект масштабный и пилотный. Много вопросов появляется, которые мы не предвидели. Пытаемся их решать. Единственное, что я могу вам сказать точно: мы находимся в финальной стадии. Проект запустят приблизительно в январе-феврале», - отметила Наталья.

Столпотворение по-бишкекски

А тем временем на этом отрезке улицы Шопокова ежедневный ажиотаж. В поте лица там трудятся так называемые парковщики. Машины ставят в две, а то и в три полосы, закрывая проезд тем, кто поставил авто раньше. Паркуют железных коней и на тротуарах, предназначенных исключительно для пешеходов. «Я быстро!» - говорят автовладельцы и уходят по делам. «Хоть номер телефона оставь!» - успевает крикнуть парковщик.

Увидев, что его снимают на видео, тот говорит, что машину ставить нельзя: «Только очистил проезд для одной дамы, ее дома ребенок ждет». Но водитель не слушает доводы: «Срочно надо! Хочешь - возьми ключи, переставишь сам». Ничего себе доверие!

«Доверяют, я тут уже два года работаю. С братишкой разделили дорогу на участки. Взяли сами – Бог разрешил, это его земля. В день выходит 800-1000 сомов», - рассказал он ИА «24.kg».

Пару дней назад этот же парковщик требовал с меня 20 сомов.

«А документы у вас есть? На каком основании собираете деньги?» - спрашиваю у него. Он нахально улыбается: «Что вам, жалко что ли? Я же вам помогаю выехать. А мне надо на квартиру заработать. Другие сами предлагают нам деньги, а вы жадная!»

По данным мэрии Бишкека, парковки по-прежнему остаются бесплатными, и работа таких предпринимателей незаконна.

Работу платных муниципальных парковок в Бишкеке не могут наладить уже почти три года. Сборы, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Кубанычбек Кулматов.

Отменяли временно, «пока не выработают системного подхода». А где временно, там и постоянно. Все это время в столичной мэрии думают над положением «О порядке администрирования парковок и стоянок в Бишкеке». Успели даже подумать о реорганизации Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок, а потом и передумать.

На последней летней сессии депутатов городского кенеша звучали конкретные предложения – сделать парковки платными с 1 июля 2016 года. Однако тогда чиновники не смогли ответить на главный вопрос – сколько же будет платить горожанин, оставивший свой транспорт на обочине дороги.

Не знают этого в мэрии и сегодня, спустя почти полгода. «Это еще не известно, утвердить стоимость парковки должны депутаты горкенеша», - сообщил ИА «24.kg» первый вице-мэр Эрнис Зарлыков.

Недосуг

А депутатам сейчас, как известно, недосуг. На носу выборы в Бишкекский городской кенеш. Скорее всего, вопросом займется уже следующий созыв.

По словам и.о. начальника отдела Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок Рустама Алиева, сейчас разрабатывают новое положение о деятельности всех парковок на территории Бишкека.

«Цена для горожан пока не известна. Сегодня все дорожает, и муниципалитет заинтересован в том, чтобы не напрягать автовладельцев и всех, кто в этом бизнесе занят. Будем это учитывать и ставить мизер. Но стоимость будет не ниже 10 сомов», - сказал он ИА «24.kg».

«На первоначальном этапе вернут парковщиков. Потом постепенно будем автоматизировать систему, - добавил Рустам Алиев. - Установим паркоматы. А парковщики будут только контролировать процесс. Водитель заехал, заплатил и ушел».

Очевидно, такого порядка горожанам в Бишкеке еще долго не увидеть. Если даже частник, заинтересованный в развитии своего бизнеса, не может наладить работу на одной, отдельно взятой улице.