«Агент 024»: Атаю Садыбакасову нельзя устанавливать указатели, депутату СДПК - можно

Читатели ИА «24.kg» рассказали об избирательном подходе властей к инициативам активистов.

Напомним, столичный муниципалитет не оценил стараний сына экс-президента Розы Отунбаевой. Атай Садыбакасов установил дорожные указатели на центральных улицах Бишкека. Подобные таблички есть во многих странах Европы. Однако столичный муниципалитет посчитал их незаконными и демонтировал.

Читатели отмечают, что это не первый случай, когда активисты ставят дорожные знаки. Так, в 2014-м в Бишкеке на четырех участках дорог установили сигнальные светофоры, работающие от солнечных батарей. Занимался проектом лидер фракции СДПК Бишкекского горкенеша Алмаз Кененбаев.

Тогда он уточнил, что участки выбрали с учетом обращений горожан, для которых они представляют наибольшую опасность.

«Эти знаки до сих пор там так и стоят. При этом снизу есть табличка, кто их установил и зачем. Получается, депутаты БГК могут ставить знаки, а простые граждане нет», - возмущаются читатели.

В пресс-службе мэрии Бишкека ИА «24.kg» объяснили, что не имеют отношения к установке дорожных знаков. Эти вопросы регулирует управление дорожного надзора Управления патрульной милиции МВД.

«Даже когда мэрия что-то устанавливает, то обращается за разрешением в УПМ», - подчеркнули в муниципалитете.

В пресс-службе Управления патрульной милиции ИА «24.kg» еще раз подтвердили, что знаки Атая Садыбакасова незаконные. Они не соответствуют государственному стандарту, утвержденному в 2006 году. По ним к знаку запрещается добавлять какие-либо таблички.

«Видимо, депутат Алмаз Кененбаев обратился с заявлением в «Бишкекасфальтсервис», к нам, чтобы определить места, где можно установить дорожные знаки. Мы даем предписание, куда установить знак. А «Бишкекасфальтсервис» при мэрии их размещает. Если Атай Садыбакасов хотел установить указатели, ему нужно было туда обращаться. Именно «Бишкекасфальтсервис» отвечает за сохранность знаков и их содержание», - пояснил пресс-секретарь УПМ Таалай Богубаев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.