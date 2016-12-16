«Агент 024»: Территория посольства Китая после теракта увеличилась на шесть метров

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Читатели ИА «24.kg» возмущены: посольство Китая после теракта незаконно перекрыло две полосы улицы Бакаева.
Они рассказывают, что западная сторона посольства КНР в Бишкеке граничит с улицей Бакаева. Этот отрезок сейчас благоустраивается, часть дороги заасфальтировали. Согласно Генплану, улица имеет две полосы движения в одну сторону. До недавнего времени так и было.
«После теракта 30 августа посольство весьма оперативно построило по периметру второй металлический забор, отступив от капитальной стены на
Они рассказывают, что несколько дней назад стали сооружать третий периметр забора из плит. Еще
Местные жители жалуются, что после усиления защитных мер возникли проблемы с сотовой связью. Часть оборудования и каналов операторов мобильной связи оказались за вторым периметром зарубежного дипломатического учреждения.
«Несмотря на наши просьбы, никто из представителей посольства на контакт не вышел. Непонятна и позиция муниципальных и государственных органов. Почему они позволяют создавать проблемы своему населению?» - негодуют бишкекчане.
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URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41764/