В некоторых районах Бишкека 21-22 декабря не будет газа

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В связи с аварийно-восстановительными работами будет отключена подача природного газа в некоторые районы Бишкека. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, не будет газа в районе, ограниченном отрезками улиц Дзержинского, Элебесова, Васильева, Щербакова.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41990/