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В некоторых районах Бишкека 21-22 декабря не будет газа

20/12/16 17:02, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В связи с аварийно-восстановительными работами будет отключена подача природного газа в некоторые районы Бишкека. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

 

По ее данным, не будет газа в районе, ограниченном отрезками улиц Дзержинского, Элебесова, Васильева, Щербакова.

 

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41990/

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