В Бишкеке сотрудники лаборатории по проверке мяса написали гарантийные письма, обязуясь соблюдать санитарные нормы

В Бишкеке сотрудники лаборатории ЗАО «Акиф», где проверяют всю мясную продукцию, поступающую на прилавки Ошского рынка, написали гарантийные письма о том, что не будут нарушать санитарные нормы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, 20 декабря с 2.00 до 6.00 Ленинская администрация провела совместно с сотрудниками УВД очередной рейд на Ошский рынок с целью пресечь незаконную торговлю мясной продукцией.

Проверили всех продавцов мясной продукции. Санитарных нарушений, а также незаконной реализации некачественной продукции не зафиксировано. Все имели соответствующие разрешительные документы, говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления некачественной продукции она уничтожается фитосанитарной службой.

Подчеркивается, что после выхода специального репортажа сотрудники предприятия не заметили ни одного случая поставки мяса павших животных.

В свою очередь ЗАО «Акиф» гарантировало, что в случае выявления незаконной поставки или реализации некачественных мясных продуктов будет сообщать об этом в правоохранительные органы и в органы местного самоуправления, говорится в сообщении.