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Как озеленить Бишкек? За дело берутся команды активистов

21/12/16 17:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Бишкеке стартует конкурс «Зеленый дружный двор». Об этом сообщили сотрудники Ботанического сада имени Гареева.

 

У горожан появилась возможность создать свои уникальные дворы-сады. К участию в конкурсе приглашаются ТСЖ, домкомы и активные горожане, которые хотят озеленить свои дворы, сделать их уютными, привлекательными и экологически безопасными.

 

Для прошедших конкурсный отбор десяти команд организуют «Лабораторию городского озеленения», в рамках которой разработают проекты озеленения дворов. Участникам предоставят индивидуальную консультацию и сопровождение.

 

По словам организаторов, три лучших проекта озеленения, разработанных в рамках лаборатории, будут профинансированы и реализованы в течение весны 2017 года.

 

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42084/

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