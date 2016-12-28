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Октябрьский район Бишкека останется на Новый год без елок и иллюминации

28/12/16 19:51, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Октябрьская районная государственная администрация 17 декабря объявила тендер на покупку пиротехники, елок, гирлянд. Об этом сообщили на портале госзакупок.

 

  • На организацию фейерверка в парке Победы выделили 561 тысячи 550 сомов, на приобретение елок – 700 тысяч сомов, на гирлянды и расходные материалы – 105 тысяч 450 сомов.

Отмечается, что 26 декабря состоялось вскрытие конкурсных заявок. Пиротехнические изделия за 554,4 тысячи сомов поставит предприниматель Евгений Красный.

 

Другие участники – ОсОО «РосБитум» предложили организовать салют за 561 тысячу 253 сома, ОсОО Grand PRO – за 562 тысячи 15 сомов. Их заявки отклонили, выбрав наименьшую по стоимости.

 

На поставку елок и гирлянд поступило по две заявки от ОсОО «РосБитум» и Grand PRO. Первая компания оценила елки в 699 тысяч 522 сома, гирлянды – в 105,4 тысячи сомов. Второй участник готов поставить елки за 686 тысяч сомов, гирлянды – за 106 тысяч 540 сомов.

 

Тендерная комиссия отменила закупку елок и гирлянд, ссылаясь на закон «О государственных закупках», в частности на недостаточное число участников тендера.

 

  • Однако в законе говорится, при проведении конкурса упрощенным методом для обеспечения конкуренции и эффективного отбора закупающая организация рассматривает конкурсные заявки товаров, работ и услуг не менее чем двух поставщиков.

Гирляндами планировалось украсить улицу Байтика баатыра, 4 искусственные восьмиметровые елки установить в Октябрьском районе. 

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42519/

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