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Аккурат перед Новым годом новоизбранные депутаты Бишкека соберутся на первую сессию.
Заседание назначено на завтра, 30 декабря, в 10.00.
В повестке дня значатся организационные вопросы - избрание председателя Бишкекского городского кенеша и его заместителя.
Возможно, нардепы также утвердят количество профильных комиссий и их председателей.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42561/