RSS
facebookfacebookgoogale+
Купи устойчивость к бактериям
Маленькое пособие? Это ваши личные проблемы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 11:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Значки и удостоверения обошлись депутатам Бишкекского горкенеша примерно в тысячу сомов

30/12/16 10:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Значки и удостоверения обошлись столичным депутатам примерно в тысячу сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекском городском кенеше.

 

Напомним, что по значкам для вновь избранных депутатов местных кенешей разразился скандал. Межведомственная комиссия решила разобраться в ситуации. Накануне она рекомендовала Центризбиркому отменить тендер на лот №1 «Нагрудные знаки».

 

Тем временем вчера же новоизбранным депутатам вручили мандаты и значки. Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не смог сказать, откуда они взялись. Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заявил, что значки и удостоверения депутаты приобрели сами. Однако ряд нардепов накануне заверили, что не собирали деньги.

 

По словам источника, народные избранники решили не терять рабочее время и приступить как можно быстрее к своим обязанностям. «Если бы мы ждали решения вопроса с тендером, значки мы получили бы не раньше середины января», - сказал он.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42607/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ