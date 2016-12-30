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В Бишкекском горкенеше определились с кандидатурами на пост зампреда

30/12/16 14:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкекском городском кенеше определились с кандидатурами на пост заместителя председателя.

 

От коалиции большинства выдвинута Валентина Лисниченко, от оппозиционного «Онугуу-Прогресса» - Асель Куламбаева.

 

Голосование также будет тайным.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42651/

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