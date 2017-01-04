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Выборы мэра Бишкека: появилась альтернатива

4/01/17 09:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на пост градоначальника претендуют и.о. мэра Албек Ибраимов и бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Нурдин Абдылдаев.

 

Кандидатуру Ибраимова выдвинула коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. По словам ее лидера Алмаза Кененбаева, обсудив данный вопрос, депутаты пришли к единому мнению.

 

«Мы считаем, что за время работы на этом посту Албек Ибраимов проявил себя как хороший менеджер и хозяйственник», - цитирует Алмаза Кененбаева пресс-служба БГК.

 

Оппозиционная фракция «Онугуу-Прогресс» выдвинула кандидатуру Нурдина Абдылдаева.

 

«Альтернатива должна же быть. Абдылдаев - бывший губернатор Иссык-Кульской области, экс-депутат Жогорку Кенеша, человек опытный, работал в разных отраслях, сможет руководить городом», - заявил ИА «24.kg» лидер фракции Таалайбек Сариев.

 

Выборы мэра Бишкека назначены на 11 января.

 

Право на выдвижение кандидатов на должность главы города имеют коалиции большинства и меньшинства городского кенеша, а также премьер-министр Кыргызстана. В правительстве пока не комментируют, воспользуется ли Сооронбай Жээнбеков своим правом.

 

Бишкекская ТИК завершит прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы сегодня, 4 января, в 18.00.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42693/

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