Кандидат в мэры Бишкека Нурдин Абдылдаев требует отменить итоги выборов

Проигравший кандидат в градоначальники столицы Кыргызстана Нурдин Абдылдаев обратился в ЦИК с заявлением признать недействительными протоколы выборов мэра Бишкека.

По мнению члена партии «Онугуу-Прогресс», выборы прошли с грубейшими нарушениями законов «О статусе столицы» и «О местном самоуправлении», а также регламента Бишкекского горкенеша.

«После окончания голосования в бюллетенях, кроме отметки «за», обнаружили дополнительные знаки в виде различных точек и других надписей, проставленных ручкой. Депутатам БГК не дали возможности голосовать тайно, когда исключается контроль волеизъявления. Вышеуказанные «отметки» являются специальными обозначениями с целью проконтролировать волеизъявление каждого депутата», - подчеркивает Нурдин Абдылдаев.

Нардеп полагает, что в день выборов члены Бишкекской ТИК преднамеренно и заранее пронумеровали бюллетени. В последующем они выдавались по спискам фракций. При подсчете голосов член БТИК вслух зачитывал номер бюллетеня и отметку о голосовании.

Он добавил, что после окончания голосования выяснилось, что в некоторых бюллетенях были отметки «за» у обоих кандидатов, что по регламенту БГК является основанием для признания таких бюллетеней недействительными. Однако члены БТИК этого не сделали.

«В процессе голосования счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления депутатов, однако она умышленно нарушила данную норму. Установленная перегородка для голосования никак не могла являться кабинкой для тайного голосования. Члены БТИК не предоставили возможность кандидатам в мэры изложить свои программы, а депутатов лишили права задавать вопросы кандидатам», - заявил Нурдин Абдылдаев.