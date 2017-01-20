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В Бишкеке доставлены в милицию 84 бомжа

20/01/17 11:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В приемник-распределитель ГУВД Бишкека за разные административные нарушения и для установления личности доставлены 84 гражданина без определенного места жительства - 78 мужчин и 6 женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.    

 

По ее данным, 17-18 января милиционеры провели в Бишкеке рейд «Беспризорник».

 

Сотрудники приемника провели с каждым доставленным профилактическую беседу. По истечении срока административного ареста всех их распределят по центрам для лиц без определенного места жительства.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/43574/

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