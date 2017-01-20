В Бишкеке доставлены в милицию 84 бомжа

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В приемник-распределитель ГУВД Бишкека за разные административные нарушения и для установления личности доставлены 84 гражданина без определенного места жительства - 78 мужчин и 6 женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.
По ее данным, 17-18 января милиционеры провели в Бишкеке рейд «Беспризорник».
Сотрудники приемника провели с каждым доставленным профилактическую беседу. По истечении срока административного ареста всех их распределят по центрам для лиц без определенного места жительства.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/43574/