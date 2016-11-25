Департамент лекарственного обеспечения и медтехники отказал в выдаче сертификатов соответствия на 44 серии наименования лекарственных средств

По итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года органом по сертификации Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики выдано сертификатов соответствия на 21533 наименования фармацевтической продукции: лекарственных средств – 14571, изделий медицинского назначения – 6962.

Вместе с тем за обозначенный период отказано в выдаче сертификатов соответствия на 44 серии наименования лекарственных средств на сумму более 9 миллионов сомов. Центральной контрольно-аналитической лабораторией проведено 4 тысячи 808 лабораторных испытаний лекарственных средств, контрольно-аналитической лабораторией южного региона – 1 тысяча 721 наименование лекарственных средств.

По состоянию на 3 октября 2016 года зарегистрировано 6 тысяч 713 наименований фармацевтической продукции, из них лекарственных средств – 4 тысячи 398, изделий медицинского назначения – 2 тысячи 315.

Согласно приказу Минздрава от 19 сентября 2014 года «Об утверждении положения «О порядке проведения лицензирования деятельности по производству, изготовлению и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения» департаменту поручено организовать работу по экспертизе лицензируемых объектов. По результатам работы за 9 месяцев 2016 года проведена лицензионная экспертиза 893 фармацевтических объектов. Согласно заключениям 671 из них соответствуют установленным требованиям, 222 не соответствуют.

Объем фармацевтической продукции, выпущенной отечественными производителями за 1 полугодие 2016 года, составил 130 343,79 тысячи сомов.