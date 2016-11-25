Открыт новый филиал ОАО «Росинбанк» в городе Баткене

В городе Баткене в торжественной обстановке открылся новый филиал ОАО «Росинбанк», предоставляющий полноценный спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, накопительные депозиты, валютно-обменные операции, срочные денежные переводы, выпуск и обслуживание платежных карт международных систем Visa, UnionPay, «Элкарт» и многие другие.

На торжественном мероприятии присутствовали клиенты, представители местной власти, руководитель представительства НБ КР по Баткенской области и сотрудники филиала.

Таким образом, ОАО «Росинбанк» продолжает удерживать марку одного из крупнейших региональных банков с широкой сетью обслуживания. Филиал расположен по адресу: г.Баткен, ул.Нургазиева, 26 (район Центрального рынка).