В международном аэропорту «Ош» открылся новый регулярный рейс в Абакан

В международном аэропорту «Ош» 25 ноября открылся новый регулярный рейс в столицу Хакасии город Абакан. Теперь граждане Кыргызстана и России, проживающие и работающие в Хакасии и Тыве, могут без пересадки, прямым рейсом долететь из Оша в Абакан и обратно.

«Мы заинтересованы в развитии международных рейсов на благо наших пассажиров. И для этого мы постоянно ведем опрос пассажиров, делаем мониторинг о том, в какие регионы наши пассажиры хотели бы летать», - сообщил директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талант Ысаков. Он отметил: «Ошский аэропорт создает все условия для удобства пассажиров. Обновляется техника, сейчас идет реконструкция аэровокзального комплекса. И уже на следующий год аэропорт «Ош» будет обслуживать своих пассажиров в новом, расширенном аэровокзале».

Так, комфортабельное воздушное судно «Боинг-737» авиакомпании «Эйр Кыргызстан» со 122 пассажирами летело до Абакана ровно 2 часа 40 минут. Во время перелета пассажирам были предоставлены обед и напитки.

В Хакасии заместитель генерального директора по развитию аэропорта «Абакан» Виталий Нестеренко назвал рейс Ош - Абакан историческим. «Предполагаем, что новое направление будет востребовано как в Кыргызстане, так и в Хакасии и Тыве. Сегодня множество граждан Кыргызстана, работающих в Южной Сибири, вынуждены летать на родину и обратно через красноярский аэропорт, а это и накладно, и долго - до Красноярска еще добраться надо. А это направление упростит маршрут. Также для удобства пассажиров мы ведем переговоры о расширении зоны пункта пропуска через государственную границу с 3 до 5 кабин», - сказал он.

Кроме этого, для пассажиров из Красноярска, следующих данным рейсом, предусмотрены специальные тарифные условия и бесплатный трансфер непосредственно к рейсу из Красноярска до Абакана и обратно на фирменном комфортабельном автобусе. Отправление из Красноярска - в пятницу в 9.00, прибытие из Абакана в Красноярск - в 23.30.