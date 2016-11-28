Суд по делу о незаконном ввозе БАДов компанией «Орифлейм косметикс» оправдал сотрудника Департамента лекарственного обеспечения

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Ленинский районный суд Бишкека вынес 21 октября 2016 года приговор по факту незаконного ввоза на территорию Кыргызской Республики биологически активных добавок (БАДов) компанией ОсОО «Орифлейм косметикс».
ОсОО «Орифлейм косметикс» обратилось в ДЛОиМТ с письмом (№164 от 21 ноября 2011 года) с просьбой разъяснить порядок регистрации, ввоза и реализации продукции компаний Vitamex и Atlantic на территории Кыргызской республики, ссылаясь на Закон КР «О лекарственных средствах» за №91 от 30 апреля 2003 года. Данным законом установлены порядок регистрации, порядок обращения для регистрации (постановление правительства КР за №137 от 6 апреля 2011 года), порядок ввоза и порядок обращения для получения разрешения на ввоз (постановление правительства КР за №535 от 6 сентября 2011 года).
Письмом от 9 декабря 2011 года за №10-3608 ДЛОиМТ при МЗ КР ответил только то, что, согласно письмам производителей (Vitamex - № STAT0661 от 6 декабря 2011 года и Atlantic - без номера от 6 декабря 2011 года) перечисленные наименования не являются лекарственными средствами и применяются в качестве добавок к пище.
Для ввоза и реализации лекарственных средств (ЛС) и БАДов на рынке КР существует установленный Законом КР «О лекарственных средствах» порядок: ЛС и БАДы могут производиться, продаваться и применяться на территории КР, если они зарегистрированы ДЛОиМТ при МЗ КР и внесены в государственный реестр зарегистрированных в КР наименований лекарственных средств.
Для ввоза в республику ЛС и БАДов существует форма справки, утвержденная постановлением правительства КР и выдаваемая ДЛОиМТ при МЗ КР только юридическим лицам, имеющим лицензию на ведение фармацевтической деятельности, которая выдается каждый раз для предъявления в таможенный орган при ввозе продукции.
Из письма Центральной таможни от 26 февраля 2014 года за №26-10-15/0699 следует, что ОсОО «Орифлейм косметикс» производило таможенную очистку БАДов в период со 2 октября 2013 года по настоящее время на основании указанного выше ответа ДЛОиМТ на письмо ОсОО «Орифлейм косметикс» от 9 ноября 2011 года, хотя этот документ не дает права ввоза ЛС и БАДов через таможню. Для этого требуются документы, полученные с соблюдением вышеуказанного законодательства.
Более того, ОсОО «Орифлейм косметикс» заявки на государственную регистрацию названной продукции не подавало. Соответственно, продукция на территории КР не зарегистрирована и не имеет разрешения на применение, ввоз, реализацию. И до 2014 года ОсОО «Орифлейм косметикс» лицензию на фармацевтическую деятельность не получало.
Все эти факты, а также отсутствие заинтересованности, подлога или нарушения закона со стороны сотрудников ДЛОиМТ выяснило и доказало следствие. Как и то, что без справки, выданной ДЛОиМТ, Таможенная служба не должна была впускать продукцию.
По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.304 ч.2 УК КР, суд оправдал специалиста ДЛОиМТ при МЗ КР Д.Д. за отсутствием в ее действиях состава преступления.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/40571/