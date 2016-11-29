MegaCom: Новый горнолыжный сезон 2016-2017 в Караколе открыт!

Любители горных лыж и сноубордов официально открыли сезон катания на одной из лучших горнолыжных баз Средней Азии – «Караколе». Ведущий отечественный мобильный оператор связи MegaCom традиционно выступил генеральным спонсором этого спортивно-оздоровительного мероприятия.

Первый снег обычно с большим нетерпением ждут те, кто любит горнолыжный отдых. В этом году в Караколе он выпал уже в начале ноября, что, несомненно, стало предвестием снежной зимы, которая обещает быть таковой по всем прогнозам. К открытию трассы были заратрачены, подготовлена саночная трасса, а самое главное – насыщенная развлекательная программа. Взрослые и дети, профессионалы и любители наперебой регистрировались, чтобы принять участие в соревнованиях по слалому-гиганту. В итоге было разыграно четыре комплекта наград в категориях лыжи и сноуборд, победителями стали:

Лыжи, женщины. Мария Калюжная 22:07, Светлана Куприянова 22:33, Юлия Тенькова 22:85

Лыжи, мужчины. Михаил Тимофеев 18:33, Дмитрий Панасов 20:31, Николай Хан 20:49.

В соревнованиях среди детей места распределились следующим образом: Тимур Шакиров 21:84, Рамазан Гапаров 22:03, Насыр Хуров 23:30.

Сноуборд, женщины. Алина Харитонова 24:05, Полина Репина 24:25, Анастасия Шерин 26:70.

Сноуборд, мужчины. Артур Андабаев 21:03, Алексей Репин 23:43, Рамиль Мифтахутдинов 23:66.

Победители получили отличные подарки от генерального спонсора мероприятия - компании MegaCom: шлемы, сумки для ботинок, чехлы для лыж и сноубордов, бафы, фирменные сувениры и много других призов. В этот день на склоне были как наши соотечественники, так и гости из Казахстана, России, Узбекистана и дальнего зарубежья. Все они отмечали отличную организацию праздника, хорошо подготовленные склоны и непременно обещали вернуться. Второй день порадовал и снегопадом, и ярким солнцем – лучшего подарка горнолыжникам природа сделать не могла. Самые активные продолжили участие в многочисленных играх, конкурсах, викторинах и эстафетах.

«Компания MegaCom совместно с горнолыжной базой «Каракол» следуют замечательной традиции – вместе вот уже который год мы организуем яркое официальное открытие! И так совпало, что в этом году под Новый год MegaCom приготовил всем замечательный подарок – новый уникальный тариф «Интернет НАВСЕГДА». Будьте с MegaCom, будьте активны и ведите здоровый образ жизни!» - приветствовал собравшихся коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.

Что ж, сезон открыт! Каждый отдыхающий ищет в «Караколе» что-то свое. Снег, свежий пухляк, снегоходное раздолье, фрирайд, адреналин, головокружительные спуски. А можно просто насладиться морем снега и свежим воздухом. Веселый отдых с семьей или друзьями обеспечен. Впечатлениями от отдыха и новыми трюками можно делиться сразу же благодаря скоростному мобильному Интернету от MegaCom. Отличная связь позволит передать ваши фото и видео на самые далекие расстояния. А удобный сервис «IP-звонок» сделает стоимость разговора с близкими из России, Казахстана и Узбекистана дешевле в разы.

MegaCom – надежный оператор связи!