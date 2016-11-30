Обращение правления ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам Жогорку Кенеша и общественности Кыргызской Республики

Настоящим обращением информируем вас о том, что справка депутатской комиссии не соответствует действительности ни по одному из пунктов и целенаправленно носит дискредитационный характер.

Во-первых. Предоплата была сделана согласно условиям договора, а не как результат сговора. Сам факт подписания договора был вынужденной мерой, чтобы исключить угрозу отключения от Интернета до девяноста тысяч абонентов, в которых числятся такие учреждения, как МВД, ГКНБ, посольства, воинские части и банки. Это был бы коллапс с тяжелыми последствиями. Ни о каком сговоре между ОАО «Кыргызтелеком» и поставщиком речи быть не может. По факту на сегодняшний день ОАО «Кыргызтелеком» уплатило $420 тысяч за четыре месяца из расчета $15 за один мегабит в секунду и ни центом больше.

Во-вторых. Договор ($30 за мегабит в секунду), который был заключен, руководством ОАО «Кыргызтелеком» сознательно не выполнялся, так как мы все время требовали объяснения объективных причин удорожания со стороны поставщиков. Однако объяснения так и не были представлены. Именно это дало основание не исполнять заключенный договор.

В-третьих. В настоящее время между ОАО «Кыргызтелеком» и компанией «ТНС Плюс» (Казахстан) заключен договор по цене $15 за мегабит в секунду.

В-четвертых. На протяжении данного времени руководством ОАО «Кыргызтелеком» в целях безопасности и установления альтернативных поставщиков Интернета прорабатывался вариант покупки Интернета через китайских поставщиков с компанией «Чайна Телеком». В настоящее время проведен успешный технический тест. Также заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере Интернета между ГПК «Чайна Телеком», ОАО «Кыргызтелеком» и АО «Узбектелеком». Подписание договора об альтернативных поставках ожидается в ближайшее время.

В-пятых. Весь объем проделанной работы руководством ОАО «Кыргызтелеком» теперь позволяет безопасно и без тяжелых последствий расторгнуть кабальный договор и отстаивать правомерность своих действий в судебных инстанциях.

В-шестых. Утверждение депутатской комиссии о том, что ОАО «Кыргызтелеком» нанесен финансовый ущерб, не соответствует действительности. По итогам девяти месяцев ОАО «Кыргызтелеком» вышло с прибылью в сумме 355 миллионов сомов.

Еще раз подчеркиваем, что казахским поставщикам не было заплачено ни одного лишнего тыйына.

Уважаемые депутаты, правление ОАО «Кыргызтелеком» стремится к выполнению поставленных задач и работает в высококонкурентной среде частных интернет-провайдеров, и целенаправленная дискредитация руководства ОАО «Кыргызтелеком» наносит ущерб государственной компании и мешает ее дальнейшему развитию.

Настоящим заявляем, что руководство ОАО «Кыргызтелеком» будет и в дальнейшем работать по принципу открытости, прозрачности и доступности.

С уважением,

председатель правления Э.У.Ешеналиев,

члены правления М.А.Исманов,

К.Б.Куталиев.