Ассоциация фармацевтической промышленности Кыргызстана обеспокоена сильной политизацией вопроса обращения лекарственных средств и медицинских изделий

Ассоциация фармацевтической промышленности Кыргызстана выражает обеспокоенность в связи с сильной политизацией ситуации вокруг сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Данная сфера по своей сути является больше технической и призвана обеспечить страну качественными, эффективными, безопасными лекарственными средствами и медицинскими изделиями с учетом их экономической и физической доступности.

Несмотря на сложное финансовое положение, в последние два десятилетия в стране в целом, в данной сфере удалось сохранить профессиональную команду специалистов и экспертов, повышающих свою компетентность из года в год, а также в определенной степени улучшить процесс регулирования производства, изготовления, поставки, хранения и реализации лекарственных средств и медицинских изделий с учетом требований лучших международных фармацевтических практик.

Следует отметить, что улучшение в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий является результатом вложенных комплексных усилий, отраженных в стратегических документах, утвержденных президентом страны, внесенных изменений в законодательные акты, регулирующие фармацевтическую отрасль, а также усилий исполнительной власти отрасли здравоохранения - Министерства здравоохранения и Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.

В частности, усилиями Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики за все эти годы выстроена эффективная регуляторная система, позволяющая поставлять в страну качественные, эффективные и безопасные лекарственные средства и ставящая надежный заслон некачественным и фальсифицированным лекарственным средствам.

К сожалению, в последнее время отраслевой регулятор исполнительной власти - Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники - стал объектом излишних проверок, что отражается не только на работе данного ведомства, но и на деятельности субъектов фармацевтической отрасли, так как процесс частых проверок данного ведомства отнимает львиную долю рабочего времени основных специалистов и экспертов ДЛО и МТ на запросы проверяющих структур. И в итоге возникает хронический недостаток времени на профессиональную работу, в том числе на работу с субъектами фармацевтической деятельности, и это вызывает обеспокоенность со стороны этих субъектов.

В связи с изложенным Ассоциация фармацевтической промышленности Кыргызстана считает происходящие в последние время процессы в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий неприемлемыми не только для регулятора сферы ДЛОиМТ, но и для всей фармацевтической отрасли, так как это наносит урон имиджу целого профессионального сообщества, представленного специалистами и экспертами, работающими на благо страны независимо оттого, в какой организации или компании они работают.

Президент ассоциации фармацевтической промышленности Кыргызстана Бабаев А.Ж.