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В «Росинбанке» кредиты от 11 процентов
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В «Росинбанке» кредиты от 11 процентов

2/12/16 09:00

У каждого клиента банка есть возможность на выгодных условиях реализовать свои планы по развитию бизнеса.

 

Кредиты малому бизнесу и среднему бизнесу: «Деловой», «Деловой Бонус», «Деловой Рост».

 

Главное преимущество кредитов для малого и среднего бизнеса заключается в низких процентных ставках, которые начинаются от 11 процентов годовых.

 

 

Кредиты «Росинбанка» максимально учитывают интересы бизнесменов, предоставляя дополнительные преимущества с гибкими сроками кредитования и самостоятельным внесением ежемесячного взноса через интернет-банкинг.

 

Возможность получить кредит в кратчайшие сроки и максимально быстро решить свои финансовые вопросы можно во всех филиалах ОАО «Росинбанк». За более подробной информацией обращайтесь по телефону +996 312 55 44 44.

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/40888/

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