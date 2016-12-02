В «Росинбанке» кредиты от 11 процентов

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У каждого клиента банка есть возможность на выгодных условиях реализовать свои планы по развитию бизнеса.
Кредиты малому бизнесу и среднему бизнесу: «Деловой», «Деловой Бонус», «Деловой Рост».
Главное преимущество кредитов для малого и среднего бизнеса заключается в низких процентных ставках, которые начинаются от 11 процентов годовых.
Кредиты «Росинбанка» максимально учитывают интересы бизнесменов, предоставляя дополнительные преимущества с гибкими сроками кредитования и самостоятельным внесением ежемесячного взноса через интернет-банкинг.
Возможность получить кредит в кратчайшие сроки и максимально быстро решить свои финансовые вопросы можно во всех филиалах ОАО «Росинбанк». За более подробной информацией обращайтесь по телефону +996 312 55 44 44.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/40888/