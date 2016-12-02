MegaCom признан мобильным оператором года по версии #OneMagazine AWARDS 2016

MegaCom признан мобильным оператором года по результатам открытого электронного голосования ежегодной премии #OneMagazine AWARDS 2016, организуемой одноименным интеллектуальным журналом. Статуэтку победителя на V церемонии награждения получил генеральный директор лидера мобильного рынка Кыргызстана MegaCom Азат Базаркулов.



«Эта победа – заслуга, прежде всего, нашей мегакоманды, партнеров и, безусловно, наших абонентов. Нас особенно радуют те награды, которые определяются самими клиентами. Не так давно за MegaCom как за мобильного оператора #1 проголосовало большинство кыргызстанцев в рамках фестиваля-конкурса «Выбор года». Эти почетные награды выделяют компанию среди других и указывают на высокий уровень доверия абонентов. Спасибо за высокую оценку нашего труда!» – отметил на церемонии Азат Базаркулов.

Торжественная церемония состоялась накануне с участием известных личностей Кыргызстана, топ-менеджеров бизнес-компаний, популярных артистов страны и общественных деятелей. На мероприятии ежегодно награждают успешных людей, проекты и бизнес-компании Кыргызстана. Победителей определяют посредством народного голосования на сайте журнала.