Фонд развития «Бакубат Талас» на первом этапе профинансирует 5 проектов на сумму 4 миллиона сомов

Фонд развития «Бакубат Талас» зарегистрирован в 2015 году в Таласском областном управлении юстиции компанией «Альянс алтын», которая получила право на разработку золотого месторождения Джеруй. Фонд основан для эффективного решения социально-экономических задач в рамках корпоративно-социальной ответственности ОсОО «Альянс алтын» перед жителями Таласской области.

Компания планирует в течение 6 лет перечислить на счет фонда 600 миллионов сомов. В 2016 году первые 100 миллионов сомов уже направлены фонду на проекты по созданию рабочих мест. По согласованию с местными органами власти 70 процентов средств будут направлены на финансирование проектов экономического и сельскохозяйственного направления, остальные 30 процентов - на социальные проекты. Денежные средства жители Таласской области получают через АКБ «Кыргызстан» под 8 процентов годовых.

АКБ «Кыргызстан» выиграл тендер, объявленный ОсОО «Альянс алтын» среди банков, работающих в Таласской области. Банк предложил самую низкую ставку – 10 процентов, а в ходе переговоров удалось снизить и эту цифру, и сейчас кредиты выдаются под 8 процентов. Это самый низкий процент среди всех банков республики. Банк АКБ «Кыргызстан» поддерживает народные проекты. Так, 8-процентной ставкой финансированы проекты сельскохозяйственного направления и на создание новых рабочих мест - всего на сумму 29 миллионов сомов.

Компания «Альянс алтын» обратилась к местным органам власти с просьбой выбрать в состав Наблюдательного совета самых честных и ответственных депутатов местных кенешей из всех регионов области. Сегодня Наблюдательный совет из 7 человек полностью сформирован, проведено первое заседание. На заседании были рассмотрены поступившие проекты социального направления и принято решение финансировать 5 проектов на сумму 4 миллиона сомов. Социальные проекты финансируются безвозмездно, отмечают в компании.