В Бишкеке в пятый раз вручили премии #ONE MAGAZINE AWARDS

В Бишкеке в доме торжеств VERSAL 1 декабря состоялась пятая, юбилейная церемония вручения наград #ONE MAGAZINE AWARDS 2016. Церемония собрала лучших представителей бизнеса Кыргызстана.

«Мы посвятили церемонию нашему первому юбилею, и это наша лучшая награда, ведь только благодаря усердному труду стало возможным проведение такого масштабного мероприятия», - сказала организатор премии, главный редактор бизнес-издания #ONE MAGAZINE Айида Долотбакова. Также издатель журнала рассказала о том, что глянец будет выходить в обновленном формате.

Церемония награждения началась с гимна Кыргызской Республики. Гостей торжественного вечера ждали яркая шоу-программа, великолепные выступления, а также розыгрыш ценных призов от партнеров.

Ежегодная церемония вручения наград #ONE MAGAZINE AWARDS 2016 включила в себя 11 номинаций, более 22 000 голосов было отдано за 70 номинантов. Редакция журнала и генеральный партнер церемонии строительная компания Family Village награду в номинации «Признание поколения» присудили посмертно великому писателю Чингизу Торекуловичу Айтматову.

Лауреаты 10 номинаций были определены онлайн-голосованием на официальном сайте www.onemag.kg. Голосование проходило в течение 50 дней и было завершено в полночь 30 ноября 2016 года.

Номинации и их победители:

- Банк года – «Оптима Банк»

- Бренд года – сеть заведений чайхана Navat

- Лицо года - Имамидин Ташов

- Менеджер года - мэр Бишкека Албек Ибраимов

- Мобильный оператор года - ЗАО «Альфа Телеком», бренд MegaCom

- Отель года - Hyatt Regency

- Прорыв года – команда КВН «Азия Мix»

- Туристическое агентство года - компания Travel Shop

- Ресторатор года - Рано Бабаджанова (арт-ресторан FRUNZE, банкет-холл Kaynar, рестоклуб «Тюбетейка», кафе «Барашек»).

- Строительная компания года – «TS Групп».

Пятая - юбилейная - церемония вручения наград от #ONE MAGAZINE AWARDS 2016 традиционно подвела итоги года признанием самых успешных и выдающихся личностей.