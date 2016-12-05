ОАО «МАМ» подвело итоги конкурса на лучший рисунок «Авиация глазами детей»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» подвело итоги тематического конкурса на лучший рисунок среди детей сотрудников ОАО «МАМ» «Авиация глазами детей».

Тематический конкурс был объявлен 4 ноября 2016 года после экскурсии для детей сотрудников ОАО «МАМ». В тот день был подготовлен интересный маршрут по аэровокзальным комплексам «Манас», «Манас 2» и аэродрому.

Конкурс проводился для выявления талантливых детей в сфере изобразительного искусства, формирования патриотического сознания учащихся и дошкольников, воспитания гордости за свою родину и за авиацию.

Так, в конкурсе приняли участие 68 детей сотрудников трех филиалов ОАО «МАМ», которые отправили более 100 рисунков, связанных с авиацией. Из них были выбраны 12 лучших работ, которые станут иллюстрациями к корпоративному календарю ОАО «МАМ» на 2017 год.

Награждение победителей и всех участников тематического конкурса на лучший рисунок прошло 2 декабря в аэровокзале «Манас 2».

Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Майрамбекович Чукуев поздравил победителей конкурса и выразил благодарность всем детям, принявшим участие в конкурсе. «Нас очень радует, что вы приняли активное участие в этом конкурсе. Хотелось бы отметить, что все работы выполнены прекрасно, а главное - с любовью. Поэтому сегодня все участники конкурса получат призы. Надеюсь, что многие из вас в будущем будут работать в сфере авиации», - сказал он.

Также Э.Чукуев поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал исполнения желаний.

Победители конкурса в возрастной категории от 4 до 7 лет:

3-е место – Даутов Султан, 7 лет (Бишкек);

2-е место – Авазов Атай, 6 лет (Бишкек);

1-е место – Розбекова Шоолика, 5 лет (Бишкек).

До 12 лет:

3-е место – Макамбаева Алия, 9 лет (Бишкек);

2-е место – Токоторбаева Элайым, 10 лет (Ош);

1-е место – Мох Александра, 12 лет (Каракол).