MegaCom запускает уникальную услугу «Где телефон?»

Мобильный телефон в жизни каждого человека является незаменимым помощником. Связаться в любой момент с нужными людьми, быть в курсе последних новостей и находить нужную информацию посредством мобильного Интернета – это лишь минимальный список возможностей, которые предоставляет современный телефон. Но бывают ситуации, когда вы можете забыть где-то свой мобильный. MegaCom запускает уникальный сервис «Где телефон?».

Для того чтобы найти свой телефон, просто обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания компании. Наши специалисты помогут вам оперативно составить заявление и получить информацию о местоположении вашего мобильного устройства. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Стоимость одного успешного запроса составит всего 50 сомов.

Информация о координатах мобильного устройства предоставляется, если оно в активном режиме, а также если с момента его выключения прошло не более 24 часов. Если с момента отключения мобильного устройства прошло более 24 часов, запрос считается неуспешным и информация о его местоположении не может быть предоставлена. В этом случае оплата не взимается. Если у абонента подключена услуга пауза, то определить его местоположение не представляется возможным.

Сервис предоставляется только в сети MegaCom и доступен абсолютно на всех тарифных планах. Дополнительную информацию об услуге вы можете узнать на сайте компании.