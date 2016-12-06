Подписывайтесь на страницу О! в Facebook и получите шанс выиграть iPhone 7 от мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! приглашает всех желающих поучаствовать в розыгрыше смартфона iPhone 7 на официальной странице О! в Facebook. Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько простых условий: подписаться на страницу, поделиться публикацией о розыгрыше и оставить свой комментарий.

«В преддверии новогодних праздников у каждого нашего подписчика есть уникальная возможность выиграть современный смартфон iPhone 7. И это не единственный сюрприз для наших абонентов. Присоединяйтесь к нашим страницам в социальных сетях, будьте в курсе последних событий и выигрывайте полезные призы!» – поделился информацией коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоит отметить, что любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, оставив комментарий или личное сообщение, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут.

Конкурс завершится 30 декабря. Победители будут определены с помощью независимого генератора случайных чисел Random.

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