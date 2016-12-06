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ДЛОиМТ: В ближайшее время в аптеки поступит новая партия препарата для астматиков

6/12/16 18:05

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики дает пояснения по поводу опасений горожан о недостатке важного препарата для астматиков.

 

На складе ОсОО «Фарватер» в наличии имеется 10 упаковок лекарственного препарата «Серетид», аэрозоль для ингаляций дозированный, 25/125 мкг; 25/250 мкг, 120 доз, производство «Глаксо Вэллком Продакшн», Франция.

 

8 декабря текущего года будет осуществлена поставка данного препарата в количестве 200 упаковок.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/41097/

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