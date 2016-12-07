ДЛОиМТ: Отпуск антибиотиков строго и только по рецептам

В публикации «Купи устойчивость к бактериям»справедливо затронута проблема свободного и безрецептурного отпуска антибиотиков и некоторых видов лекарственных препаратов. На самом деле получить без рецепта можно только антибиотики для наружного применения (кремы, мази, эмульсии).

Департамент лекарственного обеспечения и медтехники при Минздраве КР (Департамент) информирует: в целях усиления контроля за порядком выписывания рецептов утверждено постановление Правительства Кыргызской Республики от 22.04.15 года №232 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Кыргызской республики от 05.01.11 года № 2 «Об утверждении порядка выписывания рецептов на лекарственные средства и об их отпуске в Кыргызской Республике». Настоящим постановлением утверждены новые формы рецептурных бланков.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения КР о реализации вышеуказанного постановления организации здравоохранения перешли на использование новых рецептурных бланков с 1 сентября 2015 года.

Так, со всеми руководителями организаций здравоохранения и областными координаторами по здравоохранению областей проведена работа по переходу на новые формы рецептов, и получена информация, что врачи обеспечены ими в необходимом количестве.

В результате в настоящее время в аптеках республики строго исполняются правила рецептурного отпуска наркотических и психотропных лекарственных средств. Однако остается проблема с организацией рецептурного отпуска антибиотиков и других препаратов, отпуск которых из аптек должен производиться только по рецепту врача.

Для решения проблемы устойчивости к антибиотикам руководители розничных фармацевтических организаций были неоднократно проинформированы о том, что им запрещено отпускать из аптек антибиотики (кроме наружных лекарственных форм) без рецепта врача.

Информационные письма Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве КР о порядке соблюдения рецептурного отпуска доведены до сведения всех фармацевтических организаций республики и размещены на его официальном сайте.

Кроме того, Департаментом были проведены проверки организаций здравоохранения по соблюдению правил выписывания рецептов, очередная проверка в организациях здравоохранения будет проведена в декабре 2016 года.

Необходимо указать, что вопросы контрабанды лекарственных средств не входят в компетенцию Департамента.