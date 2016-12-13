Бесплатный «Интернет НАВСЕГДА» от MegaCom

В наше время каждому нужен Интернет для работы, учебы, общения и интересного проведения досуга. Все хотят Интернет без ограничений по объемам и абонентской платы. Если у вас такие же потребности, вы оцените по достоинству новый тарифный план «Интернет НАВСЕГДА» от MegaCom.

Чтобы быть в сети 24 часа в сутки и пользоваться бесплатным безлимитным Интернетом, переписываться с друзьями в популярных мессенджерах, открывать мобильные версии сайтов и соцсетей, вам необходимо просто пополнить баланс на сумму 100 или более сомов и далее сохранять его на уровне более 50 сомов. Бесплатный Интернет предоставляется на скорости 128 Кбит/сек в течение 14 дней. Естественно, что для полноценного использования возможностей Интернета этой скорости не всегда хватает, и вы можете подключить дополнительный пакет Интернета на неограниченной скорости на сутки, неделю или 14 дней с дополнительным объемом минут внутри сети.

Подключайтесь прямо сейчас, набрав *303*39*1# (переход 95 сомов с учетом НДС и НсП).

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«Интернет НАВСЕГДА» от MegaCom - будьте онлайн!