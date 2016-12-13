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Beeline и Samsung запустили совместную предновогоднюю акцию Galaxy
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Beeline и Samsung запустили совместную предновогоднюю акцию Galaxy

13/12/16 13:34

Покупателям смартфонов сотовый оператор дарит бесплатные гигабайты интернет-трафика.

 

Совместная акция лидера телекоммуникационного рынка Кыргызстана Скай Мобайл и Samsung будет действовать по 31 января 2016 г. Приняв участие в акции Galaxy, владелец смартфона сможет получить до 48 гигабайт Интернета в зависимости от серии устройства.

 

 

Акционные смартфоны можно приобрести в любом офисе продаж и обслуживания клиентов Beeline, на сайте shop.beeline.kg, в салонах связи «Мой Телефон», «Соточка», «Евролюкс», Planeta GSM и в других торговых точках.

 

Срок действия ежемесячных пакетов – 30 суток с момента начисления. Участие в акции доступно только абонентам предоплатной системы обслуживания.  

 

Управление акцией Galaxy:

Подключение к акции: *8383*1#

Проверка остатка средств на бонусном балансе: *8383*2#

Проверка статуса: *8383*3#

 

Более подробную информацию можно найти  на сайте www.beeline.kg.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/41533/

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