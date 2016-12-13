Beeline и Samsung запустили совместную предновогоднюю акцию Galaxy

Покупателям смартфонов сотовый оператор дарит бесплатные гигабайты интернет-трафика.

Совместная акция лидера телекоммуникационного рынка Кыргызстана Скай Мобайл и Samsung будет действовать по 31 января 2016 г . Приняв участие в акции Galaxy, владелец смартфона сможет получить до 48 гигабайт Интернета в зависимости от серии устройства.

Акционные смартфоны можно приобрести в любом офисе продаж и обслуживания клиентов Beeline, на сайте shop.beeline.kg, в салонах связи «Мой Телефон», «Соточка», «Евролюкс», Planeta GSM и в других торговых точках.

Срок действия ежемесячных пакетов – 30 суток с момента начисления. Участие в акции доступно только абонентам предоплатной системы обслуживания.

Управление акцией Galaxy:

Подключение к акции: *8383*1#

Проверка остатка средств на бонусном балансе: *8383*2#

Проверка статуса: *8383*3#

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.kg.