Экономьте, оплачивая покупки картами «Росинбанка»

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В Кыргызстане ставка налога с продаж для плательщиков НДС, получающих доход от продажи товаров, работ или услуг в безналичной форме, была снижена до 0 процентов с лета этого года. В связи с этим оплачивать товары и услуги стало выгоднее банковскими платежными картами «Росинбанка».
Такие гиганты ритейла, как сети супермаркетов «Боорсок», «Фрунзе» и «7 дней», при оплате картами «Росинбанка» при расчетах автоматически минусуют из общей суммы покупки 1 процент. В сети супермаркетов «Боорсок» при оплате картой UnionPay действует также дополнительная 5-процентная скидка на товары.
«Некоторые покупатели по-старинке стараются платить за товары и услуги наличными либо в POS-терминалах исключительно своего банка, - рассказал заместитель председателя правления «Росинбанка» Ваагн Ншанян. - Связано это со страхом потерять деньги на конвертации валюты или курсовой разнице. Но наши клиенты могут совершать платежи через POS-терминалы любого банка Кыргызстана без какой-либо комиссии, еще и сэкономив».
Также на картодержателей ОАО «Росинбанк» при безналичных платежах распространяются специальные скидки более чем от 100 партнеров банка в рамках дисконтной программы.
Добро пожаловать в клуб держателей карт ОАО «Росинбанк»!
Более подробная информация - в контакт-центре банка по телефону (0312) 55 44 44.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/41717/