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MegaCom продолжает техническое развитие сети
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MegaCom продолжает техническое развитие сети

19/12/16 10:42

Лидер по охвату мобильной сетью продолжает расширять территорию покрытия сети по всей территории страны. В ноябре специалистами MegaCom проведены плановые технические работы по улучшению качества связи.

 

Модернизирована сеть в селе имени Калинина Ошской области, селах Масадан и Демер Джалал-Абадской области, а также в столице страны. Кроме того, в результате оптимизации сети 3G на одном из крупнейших рынков Ошской области Кара-Суу доступен качественный высокоскоростной мобильный Интернет от MegaCom.

 

Для того чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов, компания постоянно работает над улучшением уровня связи и расширением территории покрытия сети. В эксплуатацию вводятся новые базовые станции, которые позволяют существенно увеличивать производительность сети по всему Кыргызстану, в особенности в отдаленных населенных пунктах.

 

MegaCom – надежный оператор связи.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/41823/

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