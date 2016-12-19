MegaCom продолжает техническое развитие сети

Лидер по охвату мобильной сетью продолжает расширять территорию покрытия сети по всей территории страны. В ноябре специалистами MegaCom проведены плановые технические работы по улучшению качества связи.

Модернизирована сеть в селе имени Калинина Ошской области, селах Масадан и Демер Джалал-Абадской области, а также в столице страны. Кроме того, в результате оптимизации сети 3G на одном из крупнейших рынков Ошской области Кара-Суу доступен качественный высокоскоростной мобильный Интернет от MegaCom.

Для того чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов, компания постоянно работает над улучшением уровня связи и расширением территории покрытия сети. В эксплуатацию вводятся новые базовые станции, которые позволяют существенно увеличивать производительность сети по всему Кыргызстану, в особенности в отдаленных населенных пунктах.

MegaCom – надежный оператор связи.