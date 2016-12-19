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Спешите приобрести «золотые» и «серебряные» номера от мобильного оператора О! со скидкой 50 процентов!
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Спешите приобрести «золотые» и «серебряные» номера от мобильного оператора О! со скидкой 50 процентов!

19/12/16 14:56

Мобильный оператор О! объявляет о возможности приобрести номера категории Gold и Silver со скидкой 50 процентов. Так, в рамках акции стоимость номера категории Silver составит всего 100 сомов, а номера категории Gold – 1500 сомов.

 

«Мы продолжаем радовать наших абонентов новогодними сюрпризами. Номер с красивой комбинацией цифр может стать не только приятным приобретением, но и отличным подарком родным и близким, так что советуем поторопиться: количество номеров ограничено. Участвуйте в акции и становитесь обладателем запоминающегося номера О! со скидкой в 50 процентов!», – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

 

Ознакомиться с информацией о номерах категории Gold и Silver можно на сайте компании. Приобрести номера категории Gold или Silver, а также получить всю интересующую информацию можно в офисах продаж и обслуживания О! по всей республике.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/41851/

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