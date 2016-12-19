Тариф «Новогодний»: скорость выше - цена ниже!

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
JET предоставляет новую возможность для подключения высокоскоростного, качественного и стабильного Интернета с новым тарифом «Новогодний»!
Для этого необходимо успеть подключиться до 31 января 2017 года и внести абонентскую плату за 2 месяца, чтобы весь год наслаждаться высокой скоростью Интернета по низкой цене.
Акция действует только для физических лиц.
Все подробности - на сайте www.jet.kg, www.kt.kg или по телефонам 08 100 и 08 101.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/41859/