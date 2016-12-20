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MegaCom приглашает в новые фирменные салоны
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MegaCom приглашает в новые фирменные салоны

20/12/16 17:08

Ведущий оператор страны рад сообщить об открытии четырех фирменных салонов в Джалал-Абадской области.

 

Новые сервисные центры находятся на главных улицах рядом с важными объектами этих городов, что делает их доступными и удобными для клиентов:

· г.Джалал-Абад, улица Чехова (ориентир - Музыкальный техникум);

· г.Джалал-Абад, улица Джамбулатова (ориентир - Городская больница);

· г.Таш-Кумыр, улица Гагарина (ориентир Филиал банка «Компаньон»);

· г.Токтогул, улица Кыргызстан (ориентир - Центральный рынок).

 

Абоненты смогут воспользоваться основным спектром услуг – получить подробную консультацию по всем вопросам мобильной связи, подключиться к сети, выбрать выгодный тарифный план, узнать о предложениях и акциях, оплатить услуги связи.

 

Современные сервисные центры MegaCom функционируют по всему Кыргызстану: и в крупных городах, и в отдаленных районах.

 

Каждый абонент может получить профессиональную консультацию, всю необходимую информацию о продуктах компании и оставить свой отзыв или пожелание в центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах, которые каждый день обслуживают около 15 тысяч клиентов.

 

Добро пожаловать в новые фирменные салоны, режим работы: с 9.00 до 18.00, включая праздничные дни, выходной воскресенье, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/41991/

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