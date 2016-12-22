Подарки на Новый год от MegaCom

Новый год не за горами, и пора задуматься о подарке для своих родных и близких. MegaCom предлагает на выбор несколько универсальных вариантов для подарка на самый долгожданный праздник года, который ваши любимые точно оценят. Если вы хотите подобрать необычный и очень нужный презент, прочитайте эту статью и выберите лучший вариант.

4G модем или 4G Wi-Fi-роутер от MegaCom обрадуют каждого: солидного бизнесмена, активного студента, офисного работника, школьника, домохозяйку и пенсионера. Ведь эти современные и удобные девайсы дают возможность быть онлайн 24 часа в сутки в любом месте: офисе, университете, парке, дома и за городом. К тому же до конца декабря у вас есть уникальная возможность получить модем и роутер совершенно бесплатно.

«Получи 4G модем бесплатно» - чтобы стать участником акции, просто подключите тариф «Безлимитный 4G» сроком на 60 дней со скидкой, активировав за 2000 сомов вместо 2580 сомов.

«Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно» - просто подключите своего близкого человека к тарифу «Безлимитный 4G» от MegaCom на 90 дней и получите высокоскоростной роутер. К тому же в рамках акции стоимость подключения снижена, активируйте тариф за 3100 сомов вместо 3870 сомов.

Также вы можете сделать приятный и нужный сюрприз родному человеку в виде выгодных пакетов «День-Ночь».

При отправке интернет-пакетов «День-Ночь» ваши близкие получат тройной подарок: дневной пакет, безлимитный ночной пакет плюс бонус в размере дневного трафика при подключении к 4G от MegaCom.

Обратитесь в любой из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов, где специалисты компании помогут вам подобрать идеальный подарок.